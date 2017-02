Parceria viabiliza centros de informação turística em Paranaguá

Currículos de jovens cadastrados na Secretaria Municipal do Trabalho de Paranaguá serão encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o objetivo de garantir renda e experiência a estudantes de Paranaguá, pois a ideia é de que eles atuem nos centros de informação turística existentes próximo à Rodoviária e na Praça da Fé, no bairro do Rocio.

As entrevistas com jovens estudantes deve começar em breve e deve ser dada preferência para quem tem conhecimento de inglês e espanhol para que possam atender a todos os turistas que visitam Paranaguá durante todo o ano.

“Já solicitamos, também, servidores municipais na área de auxiliar administrativo para que não haja desvio de função”, lembrou a assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Isabelle Nascimento.