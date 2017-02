Contas inativas do FGTS são a nova isca para roubar dados

O anúncio de que os trabalhadores poderão sacar o dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) chamou a atenção, não só dos trabalhadores, mas também de hackers e criminosos. Na semana passada chegou a circular pela internet um e-mail com um falso calendário de saque do FGTS. O correto foi divulgado na última sexta-feira, 10. Ao clicar no arquivo anexado, o usuário tinha seus dados pessoais roubados. Por isso, para não cair em golpes, o trabalhador deve desconfiar antes de clicar em qualquer link ou matéria sobre o assunto. Sempre.



E-mails, SMS e mensagens em aplicativos de conversa (como WhatsApp) que venham com arquivos em anexo ou links, ou peçam para informar dados pessoais podem ser na verdade iscas para roubar dados pessoais. O mesmo vale se receber telefonemas de alguém pedindo informações para consultar o saldo do FGTS.

Canais oficiais

A melhor solução é buscar informações somente nos canais oficiais fornecidos pela Caixa, como o telefone 0800 726 2017 e o site criado para orientar sobre o saque das contas inativas, que é www.caixa.gov.br/contasinativas. Se for usar a internet para fazer a consulta tome o cuidado de digitar o endereço completo na barra de navegação. Não utilize os sites de buscas. Eles podem te direcionar para páginas falsas.

Redes sociais

Os trabalhadores devem ter cuidado ainda maior com as redes sociais e os aplicativos de mensagem. Este canais também podem ser usados para aplicar golpes. O Facebook e o WhatsApp oferecem maior risco por terem um grande número de usuários. No caso da rede social Facebook, o cuidado deve ser maior com as mensagens privadas ou links. Eles podem redirecionar o usuário para páginas falsas que roubam dados pessoais. Já no aplicativo WhatsApp, as mensagens são compartilhadas entre vários grupos. Por isso, é importante que o trabalhador tenha cuidado, pois os usuários podem conter programas que invadem o celular. O melhor é buscar informação nos canais oficiais.

Aplicativos do FGTS

Para evitar ser alvo de mensagens que possam infectar a máquina pessoal, o melhro caminho é baixar o aplicativo oficial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ele é oficial e grátis para Android (na Google Play), iOs (na App Store) e Windows (na Windows Store). Também será preciso criar um usuário e senha e informar o número do PIS/Pasep ou NIT.R. Mas antes consulte aqui https://www.contasinativas.caixa.gov.br/pages/inter/home.html para saber se tem contas inativas em seu nome.

