SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Derrotado pelo Santo André no último sábado (11), o Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (15). Diante do Novorizontino e com apenas 11 mil torcedores presentes, o pior público da história do Itaquerão, a notícia boa foi o melhor futebol e o triunfo por 1 a 0. Apesar de criar mais oportunidades que no último jogo, o Corinthians ganhou graças ao novato Pablo, zagueiro recentemente adquirido. Ele fez de cabeça, no primeiro tempo, em escanteio batido por Fagner. Ainda houve mais chances para Rodriguinho e Marlone, mas o time de Fábio Carille ficou mesmo na vitória simples. O Corinthians enfrentou o Novorizontino com um esquema tático diferente em relação aos últimos jogos. O time atuou no 4-2-3-1 em vez do 4-1-4-1. Na formação atual, Fellipe Bastos recuou para jogar ao lado de Gabriel. À frente, na linha de três, Rodriguinho ficou por dentro, com Marlone à esquerda e Romero à direita. Na referência, Jô. No último sábado, o Corinthians cruzou quase 50 bolas para a área durante a derrota por 2 a 0 para o Santo André em Itaquera. Nesta quarta o time alvinegro voltou a apostar no fundamento. Foi dessa forma que a equipe conseguiu abrir o placar. Fagner cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Pablo marcou de cabeça seu primeiro gol com a camisa do clube. Com os três pontos, o Corinthians passa à segunda posição do Grupo A, agora com 6 pontos. O Novorizontino, com 3 pontos, é terceiro do Grupo C. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel e Fellipe Bastos (Camacho); Romero, Rodriguinho e Marlone (Léo Jabá); Jô (Kazim). T.: Fábio Carille NOVORIZONTINO Tom; Cléo Silva, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Éder (Henrique Santos), Doriva, Roberto e Fernando Gabriel (Caíque); Everaldo (Roberto) e Alexandro. T.: Júnior Rocha Gol: Pablo, aos 28min do 1º tempo Cartões amarelos: Fagner e Leo Jabá (C); Everaldo e Domingues (N) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público: 11.708 presentes Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)