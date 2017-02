'A Lição' em cartaz no Teatro Zé Maria

A lição: trama se inicia com chegada de nova aluna (foto: Divulgação)

A Lição, texto original de Eugène Ionesco, considerado o pai do Teatro do Absurdo, foi escrita em 1951. A peça mistura os gêneros do teatro do absurdo e o drama cômico. Conta a história de um professor bastante conhecido na cidade especializado em aulas particulares sobre qualquer assunto para alunos interessados em capacitar-se para o concurso de doutorado.



A trama se inicia com a chegada de uma nova aluna, interessada nos conhecimentos do professor e o que se segue são as diferentes relações de poder entre as personagens, com destaque para a criada, uma figura aparentemente onisciente.



Através de diálogos aparentemente absurdos, o problema universal da falha de comunicação e a procura incessante pela informação são expostos de forma cômica, mas também dramática, quando não trágica.

QUEM FAZ

Elenco: Helena de Jorge Portela e Altamar Cezar

Direção: Eliane Berger

Direção de Movimento: Kátia Drumond

Iluminação: Érica Mityko

Sonorização: Felipe Rorato

Produção: Jewan Antunes

SERVIÇO:

O que: A Lição

Quando: Até 26 de fevereiro, quinta, sexta, sábado e domingo, às 20 horas

Onde: Teatro Zé Maria

Ingressos: R$ 20,00