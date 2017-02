Com o pior público do Itaquerão, Corinthians vence o Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A torcida do Corinthians está realmente desconfiada para a temporada 2017. Nesta quarta-feira (15), apenas 11.708 torcedores pagaram para assistir a vitória do time alvinegro sobre o Novorizontino por 1 a 0, no Itaquerão, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O público é o pior da arena corintiana, inaugurada em 18 de maio de 2014. A marca negativa superou o duelo contra o Atlético-MG, realizado em outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando 17.135 pagantes assistiram ao jogo. Dos últimos dez jogos realizados em seu estádio, apenas em dois o clube conseguiu atrair mais de 25 mil torcedores. Contra o América-MG (25.741) e diante da Chapecoense (25.064). A presença da torcida é fundamental para o pagamento do estádio. A renda dos jogos é destinada para o fundo criado para pagar a construção da arena. Com a vitória, a equipe conseguiu a reabilitação após perder para o Santo André por 2 a 0, no último sábado, também em sua arena. Após três rodadas, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A, com seis pontos -um a menos do que o líder Ituano. Desde a saída de Tite para a seleção brasileira, o Corinthians venceu 10 dos 19 jogos que disputou em seu estádio. No duelo contra o Novorizontino, o técnico Fábio Carille praticamente montou a mesma equipe que utilizou nos três primeiros jogos do ano. A única exceção foi a entrada do paraguaio Romero na linha de quatro do meio de campo. Ele substituiu Marquinhos Gabriel, titular na última partida. Giovanni Augusto, que começou a temporada na equipe principal, está entregue ao departamento médico. Mesmo com a sequência de jogos, a equipe não conseguiu ainda mostrar entrosamento. O único gol do jogo foi marcado em um lance de bola parada. Aos 27 minutos, Fágner cobrou escanteio e o zagueiro Pablo cabeceou no canto sem chances de defesa para o goleiro Tom. Com o gol, o Corinthians ganhou tranquilidade e criou mais chances para aumentar o marcador, mas não aproveitou. No segundo tempo, a equipe administrou o placar. O adversário saiu mais para o jogo, no entanto, não assustou o goleiro Cássio. O Corinthians também pouco criou para ampliar o placar. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel e Fellipe Bastos (Camacho); Romero, Rodriguinho e Marlone (Léo Jabá); Jô (Kazim). T.: Fábio Carille NOVORIZONTINO Tom; Cléo Silva, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Éder (Henrique Santos), Doriva, Roberto e Fernando Gabriel (Caíque); Everaldo (Roberto) e Alexandro. T.: Júnior Rocha Gol: Pablo, aos 28min do 1º tempo Cartões amarelos: Fagner e Leo Jabá (C); Everaldo e Domingues (N) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público: 11.708 presentes Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)