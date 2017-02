Estreia o filme 'Aliados', com Brad Pitt e Marion Cotillard

Os agentes Marianne Beausejour (Marion Cotillard) e Max Vatan (Brad Pitt) nunca tinham se visto até receberem uma missão (foto: Divulgação)

Sempre mais um filme sobre Segunda Guerra Mundial é lançado, vem aquele sentimento de que será apenas mais um. Difícil achar novos ângulos e uma história que prenda a atenção. Robert Zemeckis, porém, resolveu tentar a sorte. E conseguiu não apenas agradar, mas também surpreender a quem assistiu seu mais novo filme. Chega aos cinemas de todo o Brasil hoje, o filme com Brad Pitt e Marion Cotillard, Aliados.



Os agentes Max Vatan (Brad Pitt) e Marianne Beausejour (Marion Cotillard) nunca tinham se visto até receberem uma missão durante a Segunda Guerra Mundial: assassinar um embaixador nazista, em Casablanca, no Marrocos. Disfarçados de marido e mulher, os dois acabam se rendendo ao papel. Eles se apaixonam e decidem ir morar em Londres para construir uma vida juntos, como mostra o vídeo divulgado pela Paramount Pictures. Mas uma suspeita de traição recai sobre Marianne e, não só o caráter da companheira de Max é posto à prova, mas também o amor de um pelo outro.



Intrigado, Max decide investigar o passado da companheira. Indicado ao Oscar de melhor figurino, Aliados celebra o amor e a lealdade durante uma época em que morte e devastação causam muitos estragos. Filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial tendem a ir pelo lado mais bélico da coisa, ou retratar os Alemães como os maiores vilões que a Terra já viu. Aliados consegue mostrar que a Guerra atingiu vidas e destruiu famílias.



Indicado ao Oscar, apenas na categoria de Melhor Figurino, o filme não deixa de ser uma pequena homenagem para o público que curte os filmes de espionagem. No período das gravações do filme Aliados, do diretor Robert Zemeckis a imprensa cogitou que a atriz Marion Cotillard seria a razão da seperação do casal Angelina Jolie e Brad Pitt. A atriz — que estava grávida na época - ignorou com elegância a maledicência e conseguiu extrair uma atuação de destaque no longa-metragem que aborda os conflitos do oficial da Inteligência canadense, Max Vatan (Pitt), agente do governo britânico que é enviado a Casablanca, Marrocos, numa perigosa missão.



Lizzy Caplan (Truque de Mestre: o 2º Ato), Matthew Goode (Downton Abbey, Watchmen), Raffey Cassidy (Tomorrowland), Charlotte Hope (Game of Thrones) e Jared Harris (The Crown) também estão no elenco.