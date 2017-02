Deputados vão ao STF contra PEC da reforma da Previdência

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo de 28 deputados federais da oposição foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a tramitação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma da Previdência. A ação visa suspender a tramitação da PEC até o julgamento final do mandado de segurança -ato contra ação que ofende o direito líquido e certo de uma pessoa. Os parlamentares sustentam que a proposta foi enviada pelo Executivo à Câmara em 5 de dezembro sem que a proposta tivesse acompanhada de estudo atuarial prévio para atestar a necessidade de mudanças na legislação. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. Outras duas ações estão no STF contestando a PEC. Foram apresentadas em formato de ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) -tipo de ação que questiona a constitucionalidade de um assunto. Nesta quarta (15) a CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) impetrou uma ADPF questionando a tramitação da PEC da Previdência. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já se manifestou contra a outra ADPF, apresentada no fim de 2016 pela CNTQ (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química). A relatora das ADPF é a ministra Rosa Weber.