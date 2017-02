Após a contratação do jornalista Marcão do Povo pelo SBT, muito se especulou a respeito da reação da cantora Ludmilla em relação à emissora. Quando ainda comandava o Balanço Geral do Distrito Federal, o jornalista a chamou de "macaca", comentário considerado extremamente preconceituoso e que culminou com sua demissão da Record TV. A funkeira decidiu se pronunciar sobre o assunto ontem, pela primeira vez, em entrevista à revista Glamour: "Quando ele foi demitido pela Record, eu pensei: 'Caraca, fez bem, não está conivente com este tipo de ação e não concorda com este tipo de crime'. Quando eu soube que o SBT o contratou, pensei: 'Oi?'. Não posso mudar nada. É algo que me assustou, e não imaginei isso".

Paranaense que ganhou o BBB passa na prova da OAB

O ex-BBB Cézar Lima, vencedor da 15ª edição do reality show, comemorou a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em seu perfil no Facebook. Ele também revelou que deseja se tornar advogado. Formado em Economia e ex-cantor de sertanejo, o paranaense de Guarapuava tentou se eleger vereador de Curitiba nas últimas eleições, mas ficou como segundo suplente. "Depois de formado em Economia e sem nenhuma oportunidade de trabalho, o Direito foi a salvação da minha lavoura, através de bolsas de estágios consegui pagar minha faculdade, a vida não foi fácil, época de durezas, abdiquei totalmente de lazer, por que ou estudava, ou pagava minha faculdade", escreveu Cézar. "Rumo ao Cargo de Delegado, agora mais um desafio!", escreveu.

Internauta que xingou Fernanda Gentil tem conta suspensa

Fernanda Gentil foi chamada de "sapatão" por um internauta no Twitter nesta segunda-feira (13) e ironizou a situação. Com bom humor, ela respondeu "oi, fala!", mostrando que não se abalou com a ofensa do usuário. Depois da repercussão do caso, a conta da pessoa que mandou a mensagem para a apresentadora do "Esporte Espetacular" foi suspensa da rede social. Fernanda Gentil assumiu em setembro passado o namoro com a jornalista Priscila Montandon.

Pepino é achado após sessão de Cinquenta Tons Mais Escuros

Que o filme "Cinquenta Tons Mais Escuros" tem uma temática quente, todos sabem. Mas, durante uma sessão do longa em um cinema australiano, parece que o clima realmente esquentou para algum espectador. Em seu perfil do Twitter, o Hayden Orpheum Cinema postou uma foto, em tom de brincadeira, de um pepino que teria sido supostamente encontrado por um lanterninha após uma sessão de "Cinquenta Tons Mais Escuros". Imediatamente a foto viralizou na internet, mas logo alguns internautas começaram a se perguntar se toda essa repercussão não passou de um golpe publicitário.

Rita Lobo se irrita e critica “alimentação saudável”

Rita Lobo, apresentadora de programas culinários e autora de livros sobre o assunto, usou sua conta no Twitter para criticar a "ideia errada de alimentação saudável". "Por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte, em vez de gema e óleo?", perguntou uma internauta. "1) porque não é maionese; 2) trate seu distúrbio alimentar", escreveu Rita no último dia 10. A repercussão foi grande e muitos seguidores responderam, tanto com críticas quanto com elogios. A discussão se estendeu e, ontem, a apresentadora disse que sente pena quando a pessoa troca farinha por fécula e manteiga por óleo de coco para deixar o bolo mais saudável.

"Demonstra um enorme desentendimento sobre alimentação: não existem alimentos bons ou ruins", tuitou. "A chamada medicalização da alimentação transforma a comida em inimigo e acaba com o prazer de comer."

Níver do dia

Oscar Schmidt

ex-jogador de basquete

59 anos