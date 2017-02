Em jogo marcado por gol contra bizarro, Ituano bate São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico regional entre Ituano e São Bento, na tarde desta quarta-feira (15), em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, foi decidido por um dos lances mais bizarros deste início de competição. O zagueiro João Paulo, do São Bento, aos 21 minutos da primeira etapa, foi recuar a bola para o goleiro Rodrigo Viana, do meio campo. O chutão acabou resultando em bola na rede contra o próprio patrimônio -o arqueiro encontrava-se adiantado e correu para salvar, mas não conseguiu, apesar de protestos da comissão técnica, que alegou que a bola não entrou. O forte calor desta tarde impediu que os times conseguissem criar jogadas mais efetivas. Com o resultado, o Ituano tem 7 pontos e lidera o grupo A. O São Bento, com três derrotas em três jogos, na última posição do grupo C, já se tornou um franco favorito ao descenso. De virada, Ponte bate Botafogo-SP e se recupera de goleada SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - William Pottker, o “Bruxo”, continua fazendo mágica na Ponte Preta. O time de Campinas perdia para o Botafogo-SP até os 22 minutos da segunda etapa, em jogo realizado na noite desta quarta (15), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, até o atacante entrar em ação. Primeiro, após receber belo cruzamento da esquerda, cabeceou forte. O goleiro Neneca deu rebote, e o matador mandou para o fundo da rede. Sete minutos depois, novamente Pottker, de pênalti, selou o placar. O jogo ficou marcado por um susto com o lateral-direito do Botafogo, Samuel Santos. Ele sofreu um choque de cabeça com Yago e caiu desacordado. Com traumatismo craniano, passará por exames neurológicos. A partida ficou parada por mais de 20 minutos, até a ambulância voltar. Com a vitória, a Ponte Preta se recupera da goleada sofrida para o São Paulo no domingo. O Botafogo acumula sua segunda derrota na competição.