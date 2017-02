Titanium Plus alia conforto e prazer

Focus tem o motor 2.0 Diect Flex de 178 cv (foto: Myckael Allan Kaefer) Sedan possui sistema de estacionamento automatico (foto: Myckael Allan Kaefer) Partida sem chave e bancos de couro: destaque (foto: Myckael Allan Kaefer)

Testamos o Ford Focus Fastback 2017, rodando mais de 1.500 km, de Curitiba em direção à Região Oeste do Paraná. O novo modelo Titanium Plus, não teve mudanças visuais ou mecânicas em relação ao do ano 2016, mas ganhou em equipamentos como luzes diurnas de LED, alarme volumétrico e sistema multimídia Sync 3.

O Focus Fastback Titanium Plus 2017 está sendo comercializado em Curitiba, na revenda Ford Center pelo preço especial de R$ 103.900,00. O novo Focus ganhou a simpatia dos consumidores, principalmente o modelo Fastback, com visual mais esportivo chega a ter 30% a mais de procura, em relação ao sedan anterior, segundo vendedores da Ford Center.

Para o uso em viagem de família é surpreendente, com bom espaço interno, apesar de ser um pouco menor que o antigo modelo sedan, o que é compensado pelo conforto ao motorista e passageiros, ótimo isolamento acústico e grande espaço para a bagagem. O sistema multimídia Sync 3, que faz sua estreia no mercado brasileiro, torna a viagem mais agradável. Tem nova tela capacitiva de 8 polegadas, processador e visual, além de ser compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Equipado com o moderno motor 2.0 Diect Flex de 178 cv (etanol), aliado à caixa PowerShift automática de seis velocidades e dupla embreagem, o Fucus Fastback 2017 transmite segurança ao motorista, seja nas ultrapassagens ou nas retomadas de velocidade, além de excelente estabilidade nas curvas. Respeitando sempre os limites de velocidade da estrada, que oscilava entre 80 e 110 km/h, conseguimos a marca de 14,5 km/l na estrada e cerca de 12 km/l na cidade, marca muito boa para um esportivo 2.0 com quatro pessoas a bordo.

Outros itens de segurança importantes no Fucus Fastback 2017 são os seis airbags (frontais laterais e de cortina), acesso e partida sem chave, som com cinco auto-falantes e quatro tweeters, câmera de ré, teto solar, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos de couro, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático e limitador de velocidade, que também foram adicionados na versão SE Plus 2017.

Pacote inclui sistema de estacionamento

No pacote Titanium Plus tem assistente de frenagem autônomo, faróis bi-xenon adaptativos, sistema de estacionamento automático, sensor de estacionamento dianteiro, espelhos com rebatimento elétrico e banco do motorista com ajuste elétrico. Muitos desses itens são encontrados somente em veículos de categoria superior, o que eleva ainda mais a relação custo-benefício do Fucus Fastback 2017.

Avaliação: Bispo Neto

Fotos: Myckael Allan Kaefer