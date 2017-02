Morre Tibério Gaspar, compositor de 'Sá Marina' e 'Teletema'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O compositor Tibério Gaspar, 73, morreu na tarde desta quarta-feira (15), no Rio. De acordo com o jornal "O Globo", no fim do mês de janeiro, ele havia passado mal no camarim antes de uma apresentação e foi levado ao hospital Miguel Couto. Desde então, sua saúde piorou por causa de uma infecção. Entre suas composições mais famosas estão "Sá Marina", que ficou conhecida ao ser cantada por Wilson Simonal, "Teletema" e "BR3". Gravou dois discos: "Tibério canta Gaspar" e "Caminhada". Gaspar também ficou conhecido pela parceria com o pianista Antonio Adolfo, desde 1967. Juntos, compuseram diversos sucessos, incluindo "Sá Marina". Pelo Facebook, Adolfo lamentou a morte do artista. "Profundamente triste com o falecimento de meu querido amigo e parceiro", escreveu em uma postagem. "Vamos ficar com a lembrança de Tibério, amigo de todas as horas, grande poeta, compositor, e tantas outras qualidades: justiça, raça, fibra, carisma, dedicação ao próximo etc.. Gostaria de ter sua poesia para poder escrever coisas mais bonitas e profundas, como as que você sempre escreveu e mereceu", acrescentou.