Jucá retira proposta para blindar presidentes da Câmara e do Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Romero Jucá (PMDB-RR) recuou de uma iniciativa para blindar presidentes da Câmara e do Senado. Jucá decidiu retirar de tramitação uma emenda à Constituição para que os ocupantes desses dois cargos só pudessem ser responsabilizados por crimes que cometerem durante o mandato. Hoje, a regra só vale para o presidente da República.

A proposta, que também beneficiava presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal), havia sido apresentada pelo parlamentar na tarde desta quarta-feira (15).

Em nota, Jucá afirmou que a retirada se deu a pedido do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Caso a proposta fosse aprovada pelo Legislativo, poderia blindar o atual presidente do Senado e também o da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os dois, assim como Jucá, são citados em delações de executivos da Odebrecht à Operação Lava Jato.