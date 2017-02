Expostos ao sol, termômetros de rua marcaram 38ºC (foto: Geraldo Bubiniak)

A temperatura máxima em Curitiba, ontem, chegou a 33ºC, segundo medição da Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). E assim deve ser até o final do mês. A previsão é que todos os dias o curitibano conviva com máximas acima dos 30ºC. Hoje, a oscilação deve ficar entre 16 e 31 graus. No Paraná, a maior temperatura ontem foi registrada em Cerro Azul, tmbém na Grande Curitiba, com 36,6ºC. Outras localidades com temperaturas elevadas foram Cambará, 35,9°C e Toledo, 34,6°C. Contudo, o calor intenso pode favorecer a formação de chuvas mais fortes no período da tarde, alerta o Simepar.

O calor de fevereiro, no entanto, vai coincidir com o fim do horário de verão. À zero hora de domingo, os relógios de dez estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Distrito Federal devem ser atrasados em uma hora, voltando a marcar 23 horas.

No sistema elétrico operado pela Copel no Paraná, os quatro meses de vigência do Horário de Verão registraram uma redução média de 4,5% na demanda de energia nos fins de tarde, retirando do sistema elétrico 200 MW (megawatts) de potência entre 19 e 22 horas. Tal alívio equivale a desligar, no horário de ponta, uma cidade como Maringá, de 391 mil habitantes.