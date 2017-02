Trump convida Macri a visitar os EUA nos próximos meses

SYLVIA COLOMBO, ENVIADA ESPECIAL GUAYAQUIL, EQUADOR (FOLHAPRESS) - O presidente argentino, Mauricio Macri, recebeu nesta quarta-feira (15) um telefonema de seu colega americano, Donald Trump. Os dois, que já se conhecem desde os anos 1980 -quando suas empresas familiares fizeram um negócio imobiliário em Nova York- falaram por cerca de cinco minutos, informou a Presidência da Argentina.

Trump convidou Macri a visitar Washington ainda neste ano, e ficou combinado que, nos próximos dias, os chanceleres de ambos países se encontrarão, na Alemanha, para fechar a data do encontro e tratar dos temas da reunião.

Na conversa, os dois mandatários trataram de temas da região e, especificamente, da Venezuela, embora não tenham sido divulgados os detalhes sobre esse ponto.

Macri e Trump já tinham se falado em 14 de novembro, seis depois da eleição do americano, quando este teria dito que "a Argentina é um grande país e teremos a mais próxima relação da história entre nossos países", também segundo o governo argentino. Macri, por sua vez, tem se aproximado muito, nos últimos meses, do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e teria expressado preocupação com relação à tensão entre os EUA e esse país.

No último sábado, Trump telefonou para o colombiano Juan Manuel Santos. Na conversa, os dois mandatários conversaram sobre comércio bilateral e o Nobel da Paz pediu que os EUA continuem apoiando, como fizeram durante o mandato de Barack Obama, o acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Não foram divulgados detalhes sobre esse tema, mas há membros da cúpula do novo governo americano que sugeriram a revisão desse apoio, que significa também ajuda financeira ao período de "pós-conflito" na Colômbia.

Enquanto isso, ainda nesta semana, o presidente brasileiro Michel Temer recebeu telefonema do vice norte-americano, Mike Pence.