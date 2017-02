Atlético marca três gols, mas empata com time do “Paulo Baier paraguaio”

Noguera e Jonathan disputam lance na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense empatou em 3 a 3 com o Deportivo Capiatá, nessa quarta-feira (dia 15) à noite, na Arena da Baixada, na partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O duelo de volta está marcado para 22 de fevereiro (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Paraguai. O gol como visitante é critério de desempate. Com isso, o Capiatá se classifica se empatar em 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2. Em caso de novo 3 a 3, a decisão será nos pênaltis.

Quem vencer esse confronto avança para o Grupo 4 da Libertadores, formado por Flamengo, Universidad Católica (Chile) e San Lorenzo (Argentina).

PAULO BAIER PARAGUAIO

Veterano. Era lateral-direito no íncio da carreira. Virou meia ofensivo. Bom na bola parada. Camisa 10 clássico. Jogou no Brasil. Essas são as características do veterano Paulo Baier, que fez história no Atlético-PR. Elas também ajudam a descrever Irrazábal, 36 anos, camisa 10 do Capiatá. Ele jogou no Vasco em 2010 e 2011. E nessa quarta-feira foi o destaque da partida. O paraguaio construiu as jogadas dos três gol da sua equipe, uma com um belo lançamento e outros dois na bola parada (uma cobrança de falta e um escanteio). Além disso, chutou uma bola no travessão.

PREMIAÇÃO

O Atlético já acumulou R$ 2,4 milhões de cotas na Libertadores. Por participar da segunda fase, já recebeu US$ 400 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Por chegar à terceira fase ganhou mais US$ 400 mil. Caso chegue à fase de grupos, receberá US$ 600 mil (R$ 1,8 milhão) por jogo como mandante.

INVENCIBILIDADE

O Atlético não perde em casa há 12 jogos (9 vitórias e 3 empates). A última derrota foi para o Grêmio, em 24 de agosto, pela Copa do Brasil.

TÉCNICO

Autuori completou 63 jogos no comando do Atlético, agora com 27 vitórias, 14 empates e 22 derrotas.

ESCALAÇÃO

O desfalque no Atlético era o meia Carlos Alberto, lesionado. A novidade era o zagueiro Thiago Heleno, que fez sua primeira partida em 2017. Autuori manteve o esquema tático 4-2-3-1. A linha de três meias tinha Gedoz (centro), Pablo (esquerda) e Nikão (direita). O Capiatá veio completo e também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times usaram marcação avançada e tentaram dificultar a saída de bola. O Capiatá foi melhor nessa tarefa e também consegui aplicar maior pressão no meio-campo. O Atlético dependeu de lances individuais para criar. E eles aconteceram quatro vezes nessa 1ª etapa: duas cobranças de falta e um chute de longe de Gedoz e um cruzamento de Jonathan. Em uma das faltas, Gedoz fez 1 a 0, aos 19 minutos. O gol não acalmou o jogo. Pelo contrário, o time paraguaio cresceu e levou perigo em boas arrancadas pelas pontas. O empate veio aos 43, em lançamento de Irrazábal, que encontrou Bonet livre na área. Ele ajeitou de cabeça para Noguera finalizar.

SEGUNDO TEMPO

O Capiatá fez 2 a 1 já aos 7 minutos. Irrazábal cobrou falta, Ledesma ajeitou de cabeça e Néstor González completou. A reação foi rápida. Aos 13, Gedoz chutou de fora da área. Paredes cortou com o braço. Pênalti. Gedoz cobrou e fez 2 a 2. Aos 14, Paredes parou ataque de Grafite com falta, levou o 2º amarelo e acabou expulso. Com um jogador a menos, o Capiatá recuou e levou pressão, mas soube se defender bem dentro da área. Aos 19, saiu Lucho González e entrou o meia João Pedro. O Atlético ficou mais ofensivo. Aos 25, outra troca no meio-campo: saiu Gedoz e entrou Rossetto. O Furacão teve dificuldades para criar, mas fez 3 a 2 aos 39. Pablo recebeu de Paulo André e chutou no canto. Aos 43, o Capiatá empatou. Irrazábal bateu escanteio e Néstor marcou de cabeça.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 59% posse de bola, 82% de precisão nos passes, 15 finalizações (5 certas) e 9 escanteios. O Capiatá somou 8 finalizações (4 certas), 5 escanteios e 81% de precisão nos passes.

ATLÉTICO-PR 3 x 3 CAPIATÁ

Atlético: Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Sidcley; Otávio, Lucho González (João Pedro), Nikão, Felipe Gedoz (Rossetto) e Pablo; Grafite. Técnico: Autuori

Capiatá: Medina; Bonet, Jorge Paredes, Ortigoza e Néstor González; Gustavo Noguera, Eduardo Ledesma, Alexis González, David Mendieta (Monges) e Irrazábal; Roberto Gamarra (Pérez). Técnico: Gavilán

Gols: Gedoz (19-1º e 13-2º), Noguera (43-1), Néstor González (7-2º e 43-2º) e Pablo (39-2º)

Expulsões: Paredes (14-2º)

Cartões amarelos: Ortigoza, Paredes (C). Grafite, Sidcley, João Pedro (A).

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Local: Arena

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Falta na esquerda. Em vez de cruzar, Gedoz tenta direto. O goleiro espalma no cantinho.

7 – Contra-ataque. Mendieta chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

19 – Gol do Atlético. Grafite sofre falta na meia-lua. Gedoz bate forte, à meia altura. A bola entra no canto.

30 – Jonathan recebe na ponta e cruza rasteiro. Pablo se atira na bola, mas não consegue finalizar certo.

34 – Gedoz chuta de longe. A bola passa perto, ao lado do gol.

35 – Pressão do Capiatá. Jonathan tira mal o cruzamento. Irrazabal pega o rebote na área e chuta cruzado. A bola toca o travessão e sai.

43 – Gol do Capiatá. Irrazabal lança para a área. Liver no lado direito, Bonet ajeita de cabeça e Noguera, sozinho na pequena área, completa.

Segundo tempo

1 – Nikão cruza na cabeça de Grafite. Ele não alcança e perde boa chance.

3 – Lucho cruza da esquerda. Na área, Nikão chuta no canto. O goleiro espalma.

7 – Gol do Capiatá. Falta na esquerda. Irrazábal cruza. Ledesma ajeita de cabeça. Néstor González entra livre para finalizar.

12 – Gedoz chuta de longe. Paredes bloqueia com o braço, na área. Pênalti.

13 – Gol do Atlético. Gedoz bate o pênalti com uma bomba, no ângulo.

18 – Jonathan lança, Pablo ajeita e Grafite, na cara do gol, se atrapalha com a bola.

32 – João Pedro cobra escanteio. Thiago Heleno cabeceia para fora.

34 – João Pedro cruza. Pablo quase alcança.

39 – Gol do Atlético. Bola alta para a área. Paulo André ajeita de cabeça e coloca Pablo na cara do gol. Ele fuzila.

43 – Gol do Capiatá. Escanteio. Irrazábal cruza na 1ª trave. Néstor González cabeceia.