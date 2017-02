Com um a mais, Atlético-PR vacila no fim e empata com Capiatá por 3 a 3

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR bem que tentou, mas não conseguiu começar com o pé direito a terceira fase da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, a equipe brasileira saiu na frente, levou a virada e até chegou a virar novamente no final, mas sofreu na bola parada mais uma vez e só conseguiu empatar por 3 a 3 com o Deportivo Capiatá, do Paraguai. O jogo foi válido pela partida de ida da última decisão antes da fase de grupos da competição continental. Felipe Gedoz marcou duas vezes, e Noguera e González fizeram para os paraguaios. Atlético-PR e Deportivo Capiatá voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (22), às 21h45 (de Brasília), no Paraguai. Agora, a equipe paraguaia precisa apenas segurar um empate com até dois gols no jogo de volta para avançar à fase de grupos. Para os brasileiros, apenas uma vitória, ou um empate com quatro gols ou mais, serve. O JOGO A partida estava truncada, sem muitas chances para nenhum dos dois times. Foi quando apareceu o talento e oportunismo de Felipe Gedoz, que foi titular nesta quarta-feira no lugar de Carlos Alberto, desfalque por dores musculares. Aos 20min da etapa inicial, em cobrança de falta, o meio-campista cobrou uma falta com muita força, mas, ao mesmo tempo, bem colocada, sem chance para Medina, que até tentou pular, mas não encontrou a bola. Aos 44min do primeiro tempo, porém, o sistema defensivo do time brasileiro vacilou: Mendieta cruzou, Ledesma ajeitou de cabeça e Noguera, sozinho, empatou o jogo de "peixinho". O Atlético-PR voltou melhor do intervalo e, por pouco, não conseguiu ficar à frente do placar logo no começo, quando Nikão teve boa chance, mas parou em Medina. Apesar de melhor, os donos da casa demonstravam nervosismo, o que atrapalhou o clube paranaense. Aos 7min, mais um vacilo da zaga. Após cruzamento na área, Ledesma escorou e González completou para colocar os paraguaios em vantagem. O Atlético-PR não teve nem tempo de sentir o gol do Capiatá. Cinco minutos depois, Felipe Gedoz, comandante do meio de campo da equipe, voltou a aparecer. Aos 12min, ele arriscou de fora da área, e Bonet desviou com o braço. Pênalti marcado. Na cobrança o próprio camisa 10 bateu para deixar tudo igual. Paredes, que já havia recebido cartão amarelo, conseguiu ser expulso da partida. Aos 15min, ele apostou corrida com Grafite, desistiu da bola e foi no corpo do atacante brasileiro. O árbitro, então, deu o segundo amarelo e mandou o zagueiro para o chuveiro mais cedo. O Atlético-PR, com um homem a mais, pressionou e, no final, conseguiu o que parecia ser o gol da vitória. Aos 39min, após bola alçada, Pablo teve tranquilidade para encher o pé e deixar o clube brasileiro na frente. O problema é que, três minutos depois, em cobrança de escanteio, a zaga do clube brasileiro voltou a falhar e González, mais uma vez, garantiu a alegria dos paraguaios. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Sidcley; Otávio, Lucho González (João Pedro) e Felipe Gedoz (Matheus Rossetto); Nikão, Pablo e Grafite. T.: Paulo Autuori. DEPORTIVO CAPIATÁ Bernardo Medina; Carlos Bonet, Jorge Paredes, Ramón Ortigoza e Néstor González; Noguera (Carlos Ruiz), Eduardo Ledesma, Alexis González e David Mendieta (Monges); Irrazábal e Roberto Gamarra (Dionisio Pérez). T.: Diego Gavilán. Gols: Felipe Gedoz, aos 20min, e Noguera, aos 44min do 1º tempo; Felipe Gedoz aos 13min, Pablo, aos 39min, e González, aos 7min e aos 43min do 2º tempo. Cartões amarelos: Grafite, Felipe Gedoz e Sidcley (A); Néstor González e Paredes (D) Cartão vermelho: Paredes (D) Estádio: Arena da Baixada, Curitiba (PR) Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)