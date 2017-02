Flu avança na Copa do Brasil com goleada e espera rival da próxima fase

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense bateu o Globo-RN por 5 a 2, no estádio Barretão, na noite desta quarta-feira (15), e assegurou vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Lucas abriu o placar, Henrique Dourado marcou mais dois gols na temporada, Wellington Silva anotou um e Scarpa fechou a conta com uma pintura, em chute de trás do meio de campo. Dênis e Gláucio marcaram os gols do Globo. O time carioca, com Sornoza, ainda perdeu pênalti: o equatoriano carimbou o travessão. Na próxima rodada da Copa do Brasil o Fluminense enfrentará o vencedor de Sinop e Salgueiro, que duelarão em Mato Grosso na quinta (15). Independentemente de quem avance, os cariocas jogarão fora de casa. A regra muda um pouco em relação à fase atual: em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. O JOGO A chave da partida para o Fluminense foram as descidas do lateral direito Lucas. Foi ele o autor do primeiro gol, logos aos 5 minutos, ao receber passe de Wellington e bater firme para estufar a rede. Aos 22, Lucas tornou a finalizar a gol e Henrique Dourado, no rebote do goleiro Rafael, empurrou para a rede -o atacante estava livre, dentro da área. A dupla funcionou outra vez aos 32 minutos: Lucas cruzou rasteiro e o "Ceifador" marcou pela sexta vez em 2017. O Fluminense abriu 3 a 0 em 32 minutos, o que leva a crer em jogo sem sustos para o time carioca. Mas não foi o que aconteceu em campo. Foram três chances de gol do Globo neste mesmo período: Renatinho Carioca quase marcou ao arriscar de longe, em chute que tirou tinta da trave, Luizão finalizou firme de dentro da área pouco mais tarde, em batida mascada que levou perigo a Júlio Cesár. Aos 25, Renatinho Carioca voltou a aparecer em cobrança fechada de escanteio que por pouco não gerou gol olímpico a favor dos donos da casa. A equipe carioca poderia ter feito quatro gols no primeiro tempo, mas voltou a desperdiçar pênalti, a exemplo do que ocorreu no meio de semana, pelo Carioca. Lucas invadiu a área aos 34 minutos e foi derrubado por Dênis. Pênalti. Henrique Dourado é o cobrador oficial, mas outra vez permitiu que um colega batesse: Sornoza foi para a bola e carimbou o travessão. Aos 40 minutos, o atacante Dênis, do Globo, fez o primeiro gol (e gol histórico para o clube) na partida: ele recebeu cruzamento da direita e tocou de peito para o fundo gol. O segundo gol da equipe potiguar foi de Gláucio, quando o placar já marcava 5 a 1, aos 28 minutos da metade final: o jogador aproveitou trama de Renatinho com Romarinho, dominou no peito e finalizou firme para vencer o goleiro rival. Em um segundo tempo morno, Weelington Silva marcou belo gol logo aos 4 minutos. O atacante tabelou com Léo, recebeu bola dentro da área e deu tapa no canto direito do goleiro, indefensável. Depois, Gustavo Scarpa deu show: aos 18, percebeu o goleiro adiantado e, de trás do meio de campo, sentou o pé. A redonda cruzou o gramado, encobriu Rafael e entrou. Uma pintura. GLOBO-RN Rafael; Ângelo (Geovane), Negretti, Jamerson, Renatinho Carioca; Leomir, Pablo Oliveira, Bismarck; Luizão (Gláucio), Romarinho e Dênis (Renatinho Potiguar). T.: Luizinho Lopes FLUMINENSE Julio César (Marcos Felipe); Lucas, Nogueira, Henrique (Reginaldo) e Leo; Orejuela, Douglas, Gustavo Scarpa (Pierre), Sornoza e Wellington; Henrique Dourado. T.: Abel Braga. Gols: Henrique Dourado, aos 23min e aos 33min, e Dênis, aos 40min do 1º tempo. Lucas, aos 5min, Wellington, aos 6min, Gustavo Scarpa, aos 19min, e Gláucio, aos 28min do 2º tempo Cartões amarelos: Pablo Oliveira e Geovane (G) Estádio: Manoel Barretto, em Ceara-Mirim (RN) Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)