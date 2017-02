ATUAÇÕES: Sidcley e Grafite foram os piores do Atlético

Grafite (à direita) enfrenta o Capiatá: ele sofreu a falta do 1º gol, mas perdeu chances incríveis (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense teve uma atuação irregular na partida contra o Deportivo Capiatá, nessa quarta-feira, na Arena da Baixada. O time teve problemas táticos. Sempre que o adversário conseguia inverter o jogo, a defesa atleticana desmoronava. Os laterais sofreram. E sofreram por falta de cobertura. Em certos momentos, eram os meias de lado de campo (Nikão e Pablo) que deveriam cobrir esses espaços. No aspecto individual, muitos dos jogadores tiveram atuações marcadas por altos e baixos. Veja as notas para os jogadores do Atlético:



Weverton (6,0)

Sem culpa nos gols. Seguro nos poucos lances em que foi exigido.

Jonathan (5,5)

Três boas jogadas ofensivas. Mas teve dificuldades na marcação.

Thiago Heleno (6,0)

Bons desarmes, mas teve dificuldades em dois lances.

Paulo André (6,5)

Deu o passe para o 3º gol. Bem nas bolas altas defensivas. Apenas um errinho.

Sidcley (4,0)

Teve problemas graves na marcação. Não foi bem no apoio.

Otávio (6,0)

Correu e lutou. Eficiente na marcação. Razoável na saída de bola.

Lucho González (6,5)

Três boas jogadas. Atacou e armou. Um erro em lance fácil.

João Pedro (5,5)

Entrou aos 19-1º. Até tentou criar, mas pouco rendeu. Lutou pela bola.

Nikão (5,5)

Não soube aproveitar os espaços nas pontas. Razoável em lances pelo meio.

Gedoz (7,5)

Marcou dois gols. Conquistou um pênalti e levou perigo em chutes de longe.

Rossetto (5,5)

Entrou aos 25-2º. Tentou armar e decidir, mas pouco criou.

Pablo (6,0)

Marcou um gol e fez uma boa jogada. Alguns errinhos.

Grafite (4,5)

Sofreu a falta do 1º gol e provocou a expulsão de um adversário. Fora isso, errou quase tudo.