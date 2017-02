Cruzeiro vence Volta Redonda fora de casa e avança na Copa do Brasil

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. A vitória por 2 a 1, obtida nesta quarta-feira (15), sobre o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira assegurou a ida da equipe para a próxima etapa da competição de mata-mata. Alisson e Robinho marcaram para a equipe visitante. O gol de honra do time da casa foi feito por Higor Leite. Com a passagem pelo Volta Redonda nesta etapa da competição, o Cruzeiro enfrentará o São Francisco-PA no segundo estágio. O time paraense venceu o Botafogo-PB na primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o elenco de Santarém aplicou 3 a 0 nos paraibanos. Alisson até vive um bom momento na temporada. Mas somente em seu quarto jogo como titular (o quinto em 2017), o meia balançou a rede adversária. O camisa 11 aproveitou passe perfeito de Arrascaeta para deixar a sua marca no litoral fluminense. Ele ainda teve outra oportunidades de balançar a rede. A vitória foi por 2 a 1, mas se a pontaria estivesse calibrada, o número de gols poderia ser muito maior. Os mineiros finalizaram 23 vezes, o que representa 11,5 chutes para cada bola na rede. A equipe de Mano Menezes até tem boas jogadas, mas encontra dificuldades na conclusão. No intervalo do duelo, Alisson deu a seguinte declaração: "Tivemos oportunidades para fazer mais gols ali, mas infelizmente não deu. Esperamos voltar com uma pontaria melhor no segundo tempo". VOLTA REDONDA Douglas Borges; Henrique, Felipe, Luan e Cristiano; Marcelo, João Cleriston (Diogo), Diego Souza (Higor Leite) e Luís Gustavo; Pipico (Octávio) e David Batista. T.: Cairo Lima. CRUZEIRO Rafael; Ezequiel; Léo, Luis Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Rafinha) e Arrascaeta; Alisson (Élber) e Rafael Sóbis (Lucas Silva). T.: Mano Menezes. Gols: Alisson, aos 15min do 1º tempo; Robinho, aos 16min, e Higor Leite, aos 22min do 2º tempo Cartão amarelo: Henrique e Luan (V); Henrique, Rafael Sóbis, Alisson e Diogo Barbosa (C) Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)