Inter vence fora de casa após nove meses e avança na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional voltou a vencer como visitante. Foi nesta quarta-feira (15), em Cascavel, pela primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem jogar bem, o time gaúcho aplicou 2 a 0 no Princesa do Solimões-AM e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Os gols foram de Valdívia e Brenner. A última vitória como visitante havia ocorrido em maio de 2016, contra o Santos na Vila Belmiro. À época, o treinador ainda era Argel Fucks e o Inter brigava pelo topo da tabela do Brasileirão. Desde então, foram 20 partidas fora de casa sem ganhar: 14 derrotas e seis empates. A atuação não foi de encher os olhos: o placar não diz o que foi o jogo. Mas o Inter agora pega o Oeste, na segunda fase. A partida já tem mando definido: no estádio Beira-Rio, mas a data não está confirmada. Mesmo contra um time com muitas limitações técnicas, que fez estreia oficial na temporada, o Inter apresentou limitações e sofreu. Ficou exposto por diversos erros e chegou a ser ameaçado. O Princesa do Solimões resistiu no primeiro tempo, mas não escapou na etapa final. PRINCESA Rasci; Clemilton (Randerson), Pastor, Cristiano Natal e Gelvane; Rafael (Pelezinho), Toró, Michell e Weverton; Leozinho (Canhoto) e Marinelson. T.: Alberone INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Alemão, Klaus (Ernando), Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Diego (Valdívia), D'Alessandro e Carinhos; Carlos (Brenner). T.: Antônio Carlos Zago Gols: Valdívia, aos 15min, e Brenner, aos 35min do 2º tempo Cartões amarelos: Cristiano Natal e Pastor (P); Klaus e Carlinhos (I) Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR) Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)