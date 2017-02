A tabela do torneio continental em 2017

3ª FASE Jogos de ida 15/2 C1 - Atlético-PR 3x3 Dep. Capiatá-PAR C2 - Botafogo 1x0 Olimpia-PAR 16/2 C3 - Unión Española-CHI x The Strongest-BOL C4 - Junior Barranquilla-COL x Atl. Tucumán-ARG Jogos de volta 22/2 C1 - Dep. Capiatá-PAR x Atlético-PR C2 - Olimpia-PAR x Botafogo 23/2 C3 - The Strongest-BOL x Unión Española-CHI C4 - Atl. Tucumán-ARG x Junior Barranquilla-COL 2ª FASE Jogos de ida 31/1 B3 - Cerro-URU 2x3 Unión Española-CHI B4 - Carabobo-VEN 0x1 Junior Barranquilla-COL B5 - Atl. Tucumán-ARG 2x2 El Nacional-EQU 1/2 B1 - Atlético-PR 1x0 Millonarios-COL B2 - Botafogo 2x1 Colo-Colo-CHI 2/2 B6 - Montevideo Wanderers-URU 0x2 The Strongest-BOL B7 - Indep. Del Valle-EQU 1x0 Olimpia-PAR B8 - Dep. Capiatá-PAR 1x3 Universitario-PER Jogos de volta 7/2 B4 - Junior Barranquilla-COL* 3x0 Carabobo-VEN B3 - Unión Española-CHI* 2x0 Cerro-URU B5 - El Nacional-EQU 0x1 Atl. Tucumán-ARG* 8/2 B1 - Millonarios-COL (2) 1x0 (4) Atlético-PR* B2 - Colo-Colo-CHI 1x1 Botafogo* 9/2 B6 - The Strongest-BOL* 4x0 Montevideo Wanderers-URU B7 - Olimpia-PAR* 3x1 Independiente Del Valle-EQU B8 - Universitario-PER 0x3 Dep. Capiatá-PAR* 1ª FASE Jogos de ida 23/1 A1 - Univ. de Sucre-BOL 3x2 Mont. Wanderers-URU A2 - Dep. Municipal-PER 0x1 Indep. Del Valle-EQU A3 - Dep. Capiatá-PAR 1x0 Dep. Táchira-VEN Jogos de volta 27/1 A1 - Mont. Wanderers-URU* 5x2 Univ. de Sucre-BOL A2 - Indep. Del Valle-EQU* 2x2 Dep. Municipal-PER A3 - Dep. Táchira-VEN 0x0 Dep. Capiatá-PAR* FASE DE GRUPOS GRUPO 1 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Atlético Nacional-COL - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Estudiantes-ARG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Barcelona-EQU - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 C2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 2 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra Santos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Ind. Santa Fe-COL - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Sporting Cristal-PER - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 C3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 3 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra River Plate-ARG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Emelec-EQU - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Indep. Medellín-COL - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Melgar-PER - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 4 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra San Lorenzo-ARG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Univ. Catolica-CHI - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Flamengo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 C1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 5 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra Peñarol-URU - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Palmeiras - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Jorge Wilstermann-BOL - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 C4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 6 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra Atlético-MG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Libertad-PAR - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Godoy Cruz-ARG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Sport Boys-BOL - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 7 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra Nacional-URU - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Chapecoense - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Lanús-ARG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Zuliá-VEN - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO 8 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra Grêmio - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Guaraní-PAR - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Zamora-VEN - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Deportes Iquique-CHI - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1ª RODADA 7/3 C1 x Universidad Católica-CHI Jorge Wilstermann-BOL x Peñarol-URU Zulia-VEN x Chapecoense Deportes Iquique-CHI x Guaraní-PAR 8/3 Flamengo x San Lorenzo-ARG C4 x Palmeiras Godoy Cruz-ARG x Atlético-MG Sport Boys-BOL x Libertad-PAR 9/3 C3 x Santa Fe-COL Sporting Cristal-PER x Santos Lanús-ARG x Nacional-URU Zamora-VEN x Grêmio 14/3 C2 x Estudiantes-ARG Barcelona-EQU x Atlético Nacional-COL Melgar-PER x Emelec-EQU 15/3 Independiente Medellín-COL x River Plate-ARG 2ª RODADA 15/3 San Lorenzo-ARG x C1 Universidad Católica-CHI x Flamengo Palmeiras x Jorge Wilstermann-BOL Nacional-URU x Zulia-VEN 16/3 Santos x C3 Santa Fe-COL x Sporting Cristal-PER Peñarol-URU x C4 Chapecoense x Lanús-ARG 11/4 Estudiantes-ARG x Barcelona-EQU Libertad-PAR x Godoy Cruz-ARG Grêmio x Deportes Iquique-CHI 12/4 Guaraní-PAR x Zamora-VEN 13/4 Atlético Nacional-COL x C2 Emelec-EQU x Independiente Medellín-COL River Plate-ARG x Melgar-PER Atlético-MG x [Sport Boys-BOL 3ª RODADA 11/4 Jorge Wilstermann-BOL x C4 12/4 Universidad Católica-CHI x San Lorenzo-ARG Flamengo x C1 Palmeiras x Peñarol-URU 18/4 Sporting Cristal-PER x C3 Lanús-ARG x Zulia-VEN Chapecoense x Nacional-URU 19/4 Estudiantes-ARG x Atlético Nacional-COL Santa Fe-COL x Santos Libertad-PAR x Atlético-MG Zamora-VEN x Deportes Iquique-CHI 20/4 Barcelona-EQU x C2 Independiente Medellín-COL x Melgar-PER Godoy Cruz-ARG x Sport Boys-BOL Guaraní-PAR x Grêmio 27/4 Emelec-EQU x River Plate-ARGE 4ª RODADA 25/4 San Lorenzo-ARG x Universidad Católica-CHI C4 x Jorge Wilstermann-BOL Nacional-URU x Chapecoense Deportes Iquique-CHI x Zamora-VEN 26/4 Melgar-PER x Independiente Medellín-COL C1 x Flamengo Peñarol-URU x Palmeiras Atlético-MG x Libertad-PAR 27/4 Sport Boys-BOL x Godoy Cruz-ARG Zulia-VEN x Lanús-ARG Grêmio x Guaraní-PAR 2/5 Atlético Nacional-COL x Estudiantes-ARG C2 x Barcelona-EQU 4/5 C3 x Sporting Cristal-PER Santos x Santa Fe-COL 10/5 River Plate-ARG x Emelec-EQU 5ª RODADA 2/5 C4 x Peñarol-URU 3/5 C1 x San Lorenzo-ARG Flamengo x Universidad Católica-CHI Jorge Wilstermann-BOL x Palmeiras Sport Boys-BOL x Atlético-MG Deportes Iquique-CHI x Grêmio 4/5 Godoy Cruz-ARG x Libertad-PAR Zamora-VEN x Guaraní-PAR 16/5 Independiente Medellín-COL x Emelec-EQU Zulia-VEN x Nacional-URU 17/5 Barcelona-EQU x Estudiantes-ARG Lanús-ARG x Chapecoense 18/5 C2 x Atlético Nacional-COL Sporting Cristal-PER x Santa Fe-COL C3 x Santos Melgar-PER x River Plate-ARG 6ª RODADA 16/5 Atlético-MG x Godoy Cruz-ARG Libertad-PAR x Sport Boys-BOL 17/5 San Lorenzo-ARG x Flamengo Universidad Católica-CHI x C1 23/5 Santos x Sporting Cristal-PER Santa Fe-COL x C3 Nacional-URU x Lanús-ARG Chapecoense x Zulia-VEN 24/5 Palmeiras x C4 Peñarol-URU x Jorge Wilstermann-BOL 25/5 Atlético Nacional-COL x Barcelona-EQU Estudiantes-ARG x C2 Emelec-EQU x Melgar-PER River Plate-ARG x Independiente Medellín-COL Grêmio x Zamora-VEN Guaraní-PAR x Deportes Iquique-CHI FINAIS (A definição dos confrontos dos mata-matas será por sorteio e não mais por índice técnico) OITAVAS 4.jul a 10.ago QUARTAS 12 a 21.set SEMIFINAIS 24.out a 2.nov FINAIS 22 e 29.nov