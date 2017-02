(foto: Divulgação)

Os profissionais de saúde que denunciararm a jovem de 26 anos, presa no começo da semana por ter praticado um aborto, serão investigados pelos respectivos conselhos de classe. A paciente foi até o Hospital Evangélico de Curitiba após ter provocado um aborto, através da ingestão de medicamentos. Um enfermeiro teria feito a denúncia à polícia. A mulher foi presa em flagrante, logo após ter passado por um procedimento médico.

Segundo as informações legais, as entidades de classe consideram que a quebra de sigilo profissional viola os códigos de ética que regem as profissões da área de saúde.

Na última segunda-feira (13), a Polícia Civil prendeu em flagrante, dentro do Evangélico, uma mulher de 26 anos suspeita de ter tomado medicamentos abortivos clandestinos. Até a terça-feira (14), à tarde, a mulher não tinha conseguido pagar a fiança estipulada pela Justiça e continuava presa.

Crime

O aborto no Brasil é crime, mas, segundo os conselhos de classe, os profissionais de saúde não são obrigados a denunciá-lo. Em novembro do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que praticar aborto nos três primeiros meses de gestação não é crime. A decisão abriu um precedente para que juízes sigam a orientação do STF no julgamento de processos sobre o aborto, mas isso não descriminaliza a prática no Brasil.