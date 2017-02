Conselhos de classe vistoriam conduta de profissional que denunciou aborto à polícia

(foto: Divulgação)

A polêmica acerca da ética dos profissionais do Hospital Evangélico que teriam atendido e denunciado a polícia uma jovem de 26 anos, pela prática de um aborto, chegou ao fim. “Foi verificado que os médicos que atenderam a jovem seguiram os protocolos legais estabelecidos na notificação de violência pressumida, obrigatório ao profissional e ao estabelecimento quando presta qualquer tipo de atendimento”, afirmou o conselheiro-corregedor do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Maurício Marcondes Ribas.

Ribas esclarece que, por conta do assunto ter vindo a público, colocano em dúvida a ética do médido no atendimento prestado foi realizada uma verificação dos trâmites legais. “E ficou claro que não houve nenhum tipo de desrespeito ao códico de ética médica sobre o sigilo do exercício profissional”, disse.

O conselheiro esclarece que a partir desta constatação houve a observância a este protocolo e com isso, uma fixa foi preenchida e encaminhada ao serviço social da instituição hospitalar. A equipe de assistência social, seguindo o protocolo, comunicou ao Conselho Tutelar a existência deste protocolo, resultando na denúncia à Polícia Civil.

Ainda de acordo com o conselheiro, a jovem foi atendida no pronto atendimento obstétrico do Hospital, onde comunicou que estaria grávida e com dores, uma vez que teria feito uso de medicamentos abortivos. Ela estaria com 20 semanas, o que equivale a metade de uma gestação.

A assessora executiva do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), Maria Goretti Lopes, informou que os fatos estão sendo apurados para saber se houve a ação de algum profissional da área de enfermagem. “Vamor coletar as informações e, se houver, algum indício de conduta incompatível com o que diz o Códido de Ética da profissão, levaremos em plenário para que sejam tomadas das medidas legais cabíveis, respeitanto o amplo direito de defesa do contraditório”, afirmou.

Os profissionais de saúde que denunciararm a jovem de 26 anos, presa no começo da semana por ter praticado um aborto, tiveram a conduta analisada pelos respectivos conselhos de classe. O objetivo foi de verificar se houve alguma conduta, por parte dos médicos e enfermeiros que atenderam a jovem, que tenha infringido à ética profissional.

No caso do médico, o sigilo está previsto no artigo 73, do Código de Ética Médica. O texto diz que é proibido e vedado qualquer informação de fato de que o o profissional tome conhecimento no exercício da sua profissão.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (13), a Polícia Civil prendeu em flagrante, dentro do Evangélico, uma mulher de 26 anos suspeita de ter tomado medicamentos abortivos clandestinos. Até a terça-feira (14), à tarde, a mulher não tinha conseguido pagar a fiança estipulada pela Justiça e continuava presa.