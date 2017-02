BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Pimpão voltou ao Botafogo no ano passado após ter participação importante no início da Série B e ser vendido para os Emirates Club. O atacante, porém, não teve bom desempenho na última temporada, quando foi contestado pela torcida em alguns momentos e ficou no banco de reservas. Tudo mudou em 2017 e ele foi chamado pelo técnico Jair Ventura como a "a cara do Botafogo". Também pudera. Titular absoluto neste início de tempo, Pimpão caiu nas graças da torcedores. Herói da classificação contra o Colo-colo, ele voltou a marcar diante do Olímpia o único do triunfo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos (Engenhão). E foi um golaço, de bicicleta. "A nomenclatura é com vocês. Ele é a cara da equipe. Jogador que todo mundo quer. Escutei muito nas ruas "Ah, o Pimpão tecnicamente não sei o que", mas ele tem uma importância para equipe absurda. Corre demais para compor a marcação. Quando é do bem e trabalhador, o homem lá de cima abençoa. Quer sempre mais, muito profissional", disse o técnico Jair Ventura. "Fico feliz por ele. Quem criticava, vai vendo a evolução. Jogador tático, normalmente, não é muito favorecido. Agora, com gols, está tendo esse retorno. É um cara que merece pelo profissional e pessoa que é", completou o treinador do Botafogo. O próprio Rodrigo Pimpão admite o momento iluminado. Por outro lado, o atacante não deixa de se cobrar. "Acho que pecamos um pouco no último passe. Temos que caprichar mais, poderíamos ter feito mais gols, mas como poderíamos ter tomado. Arriscamos, fomos para cima e, com isso, prejudicamos um pouco a defesa", afirmou ao "Sportv. Com a vitória, qualquer empate garante o Botafogo na fase de grupos. Se marcar um gol em Assumpção, obriga o adversário a vencer por dois de diferença. O Alvinegro encara o Olímpia na próxima quarta-feira, no Paraguai.