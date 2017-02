Unesp divulga 2ª chamada com 1.393 candidatos aprovados no vestibular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vunesp, entidade responsável pelo vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta quinta-feira (16) a lista de convocados na segunda chamada do vestibular 2017. Ao todo, a instituição chamou para esta etapa 1.393 candidatos. A lista de aprovados pode ser consultada no site da Vunesp. As matrículas deverão ser realizadas primeiramente on-line, no portal da Vunesp, a partir das 10h desta quinta até as 16h desta sexta (17). Os aprovados deverão fazer a matrícula presencial, disponível nos dias 29 e 30 de março, para todos os que fizeram a inscrição no site. O estudante terá de comparecer diretamente na seção de graduação da cada unidade da Unesp. A terceira e quarta chamada serão divulgadas nos dias 21 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. Se após a 5ª chamada ainda restarem vagas as convocações se darão por contato telefônico, e-mail ou outros meios que dispuserem as unidades da Unesp. Segundo a Vunesp, todas as chamadas para matrícula incluem apenas nomes de candidatos que tenham confirmado o interesse por vaga no site da Vunesp. No dia 3 de fevereiro, a fundação já havia disponibilizado a classificação geral dos estudantes na área do candidato do site da Vunesp. Este ano, a instituição ofereceu 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 45% (3.341 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública, voltado para quem cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas, ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas. No ano passado, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 46,6%. Das vagas destinadas às escolas públicas, 35% delas, em cada curso, serão destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. PRIMEIRA FASE A primeira fase da Unesp foi realizada no dia 13 de novembro e registrou 7,7% de abstenção, de acordo com a Vunesp. Na edição do ano passado, o índice de ausentes foi de 8,3%. As cidades com os maiores índices foram São Paulo (1.695), Bauru (520) e São José do Rio Preto (508) Nesta etapa, os estudantes realizaram a prova de conhecimentos gerais, composta por 90 questões de múltipla escolha divididas igualmente em três áreas: linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática. O exame da Unesp seguiu o padrão das provas dos outros anos, exigindo dos alunos boa interpretação de texto. Essa é a opinião de alguns professores de cursinhos. De acordo com Marcelo Dias Carvalho, coordenador-geral do curso Etapa, o vestibular da Unesp foi bem montado e bem distribuído, com enunciados claros e cobrança inteligente de conteúdo por meio de gráficos e de textos. Para ele, apesar de em alguns pontos a prova se assemelhar ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), não dá para dizer que ela é mais fácil. "São diferentes. Talvez o aluno fale que goste mais da prova Unesp por achá-la menos cansativa", diz.