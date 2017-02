Sporting quer contratar Rodrigo Dourado, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imprensa portuguesa coloca um brasileiro na mira do Sporting Lisboa, nesta quinta (16). Segundo o jornal "A Bola", Rodrigo Dourado é a principal opção de contratação do clube português para a próxima janela de transferências. A publicação informa que Rodrigo Dourado se encaixaria no lugar de William Carvalho, que é sondado por clubes ingleses e deixaria o Sporting. O "A Bola" ainda diz que Sporting e Internacional já conversaram sobre o assunto, mas que o clube português observa os números do brasileiro de 22 anos desde a Olimpíada do Rio. "A diretoria já havia reunido todas as informações técnicas do jogador", publicou o jornal de Portugal. O Inter sabe do interesse internacional pelo jogador. Tanto é que no final de 2016 renovou o contrato com Dourado até 2021 e ainda deu um aumento salarial e novas cláusulas de produção. Em 2015, olheiros do Manchester United acompanharam jogos de Dourado. Em janeiro, Inter e Sporting assinaram uma parceria por troca de informações e jogadores. O acordo foi assinado em Portugal, com a presença de Roberto Melo, vice de futebol do Colorado, e Deive Bandeira, observador do Centro de Avaliação de Prospecção de Atletas (Capa). O Sporting, por sua vez, foi representado por Rui Caeiro e Luís Roque, membros do Conselho Diretivo do clube, além, de Guilherme Pereira, diretor ligado à cúpula administrativa.