Atlético-MG fez proposta tentadora por meia colombiano do Porto, diz jornal Comente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG fez uma proposta para contar com os serviços do meia-atacante Juan Quintero, emprestado pelo Porto ao Independiente Medellín. Segundo o jornal "O Jogo", o jogador estuda a possibilidade de trocar de clube sul-americano um mês e meio após ser cedido ao clube colombiano. O interesse do clube mineiro vai além de um simples empréstimo. O objetivo é a contratação do jogador até o fechamento da janela de transferências internacional brasileira. A publicação informa que o clube brasileiro já sondou os portugueses a respeito da transferência, que tem um entrave: o Independiente de Medellín precisa ser convencido a se desfazer do atleta, com quem ele tem contrato até dezembro. Quintero é um desejo antigo do Atlético-MG, que o acompanha pelo menos desde 2015, quando o atleta preferiu continuar no futebol europeu em vez de voltar para a América do Sul –ele foi emprestado ao Rennes por uma temporada. Meia-atacante com participações na seleção colombiana, Quintero tem 24 anos e está no Porto desde 2013 e tem contrato com o clube até 2021.