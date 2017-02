Universal adquire participação em produtora de Steven Spielberg

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universal Film Entertainment anunciou nesta quarta-feira (15) nova participação minoritária com a Amblin Partners, empresa do diretor Steven Spielberg, segundo a "Variety". Com participação na Amblin Partners, a Universal fará parte de um time formado pela DreamWorks Studios, Participant Media, Reliance Entertainment e Entertainment One (eOne). "Steven é um gênio e sempre foi parte da nossa família, assim como um incrível parceiro para a Universal. Nós estamos honrados em nos tornar investidores estratégicos em uma empresa que ele, Michael Writh e Jeff Small estão comprometidos em crescer", disse o presidente da Universal, Jeff Shell em comunicado. Fundada em 1981, pelo diretor Steven Spielberg, a Amblin Partners produziu os filmes "A Garota no Trem" (2016) e "Quatro Vidas de um Cachorro" (2017).