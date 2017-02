A Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro Alexandre Brasolim, participará das comemorações dos 146 anos da emancipação de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O concerto acontece em 23 de fevereiro, às 20h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. A entrada é gratuita.



No programa estão La Réjouissance (Handel), Abertura da ópera As Bodas de Fígaro (Mozart), Intermezzo Sinfônico (Mascagni), Primeiro movimento da Sinfonia nº 40 (Mozart), Jesus, Alegria dos Homens (Bach), O Relógio Sincopado (Anderson), Contradança (Brasolim), Gabriel's Oboe (Morriconi), Abertura do Balé As Criaturas de Prometeus (Beethoven) e Cores do Brasil - Medley (Brasolim).



MAESTRO - Natural de São Paulo, Brasolim vem de uma família de músicos. O bisavô foi tenor do coro da Ópera do Teatro Alla Scalla, de Milão, avô foi violinista, o pai saxofonista, a mãe e a irmã coralistas, além de vários tios e primos tocarem instrumentos musicais.



Cresceu em um ambiente musical, formando sua cultura de música de forma eclética. Aos 10 anos iniciou os estudos musicais em composição, regência, arranjo e orquestração com o professor Azor Massambani, com quem estudou durante 12 anos.



Representou o Brasil no Festival de Orquestras das Américas em San Juan, Porto Rico, onde foi concertino da orquestra e teve aulas com músicos da Orquestra Sinfônica Nacional de Washington e masterclass com o maestro e violoncelista Mitslav Rostropovich.



Em 1993, mudou-se para Curitiba e ingressou na Orquestra Sinfônica do Paraná. A música sacra também ocupa importante lugar na carreira de Brasolim. Os arranjos e composições de autoria dele são executados por inúmeras orquestras e conjuntos de câmara no Brasil e no exterior. Atualmente é concertino da Orquestra Sinfônica do Paraná, professor em seminários e oficinas de música sacra, além de maestro e arranjador da Orquestra Filarmônica da Universidade Positivo de Curitiba.



CAMPO LARGO - O ciclo do ouro no Paraná, em meados do século 16, foi o principal fator de formação de Campo Largo, acompanhado pelo desenvolvimento da pecuária e também dos pontos de pouso para os tropeiros que seguiam para São Paulo.



A origem de Campo Largo do município é antiga. Em 1819, o capitão Antônio da Costa, doou parte da propriedade, permitindo que naquela região se instalassem pessoas interessadas em cuidar das terras. A colonização na foi fortemente influenciada por poloneses e italianos, além de alemães e portugueses, entre as principais correntes migratórias.



A Lei Estadual nº 219 de 2 de abril de 1870 criou o município, com território desmembrado de Curitiba e a instalação oficial ocorreu em 23 de fevereiro de 1871.



É sede de importantes empresas como a Incepa, Porcelana Schmidt, Germer, Lorenzetti, cujos produtos são conhecidos internacionalmente. O município é famoso como a Capital da Louça devido à expressiva produção e exportação deste material.