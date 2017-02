Visitas guiadas ao Cemitério Municipal serão retomadas neste sábado

No próximo sábado (18), serão retomadas as visitas guiadas ao Cemitério São Francisco de Paula, o Cemitério Municipal, no bairro São Francisco. A visita será das 9h às 12h. Como o número de participantes é limitado é preciso fazer agendamento pelo e-mail visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br, informando o nome completo e número do R.G.

A visita é uma aula de história, arte, religião, tanatologia, arquitetura e paisagismo e geologia. A ideia surgiu da pesquisa da Relações Públicas Clarissa Grassi, que também é presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. “O Cemitério Municipal tem três séculos de histórias. Fundado em 1º de dezembro de 1854, ele é o cemitério mais antigo e tradicional de Curitiba”, diz Clarissa.

O trabalho de pesquisa é feito há 14 anos e resultou na publicação de três livros, entre eles o Guia de Visitação ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, Arte e Memória no Espaço Urbano. A pesquisadora, que é mestre em Sociologia, diz que as visitas têm como objetivo o conhecimento, mas também a preservação e desmistificação. “É importante que as pessoas vejam a arte e arquitetura que envolve os cemitérios.”

O trabalho era feito de forma voluntária, mas a partir deste ano passou a integrar as atividades da diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e é realizado em parceria com o Departamento de Serviços Especiais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Autorização

Na visita, não é permitido filmar ou fotografar os túmulos sem autorização prévia das famílias.

A atividade acontece o ano inteiro e para 2017 tem novidades. “As visitas temáticas estão no nosso calendário. Nosso intuito é preservar a arte e arquitetura dos cemitérios, mas também respeitar a história de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade e do Paraná”, explica a pesquisadora. Mais de três mil pessoas já participaram da visita que teve início em 2011.

O Cemitério Municipal São Francisco de Paula é o primeiro cemitério de Curitiba. Foi inaugurado em 1° de dezembro de 1854 pelo presidente da Província, Zacarias de Góes e Vasconcellos, e marcou o ingresso da cidade aos ideais higienistas.

Possui uma área com 51.414m2, com 139 quadras, 5.743 túmulos e mais de 80 mil sepultamentos realizados. O túmulo mais conhecido é o de Maria Bueno, que recebe fiéis de Curitiba e Região Metropolitana e até de outros países. No dia de finados, o números de visitantes é superior a mil pessoas.

No Municipal também estão enterrados Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, Helena Kolody, Alfredo Andersen.