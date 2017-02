Governo e Prefeitura de SP se unem para cobrar IPVA pago fora do Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista firmaram uma parceria para identificar moradores da cidade que pagam IPVA de seus veículos em outros Estados. Para isso, serão cruzadas informações dos bancos de dados do IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, estadual) com as do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano, municipal). Também serão utilizadas imagens das câmeras de monitoramento da cidade para identificar veículos com placas de outros Estados que circulam com frequência na cidade e cujos donos tem imóveis na capital paulista. Em um primeiro momento, a Prefeitura enviará comunicado para quem estiver irregular, informando sobre o monitoramento e incentivando a regularização com a transferência do IPVA para o Estado, sem custo. Após o período de licenciamento, o Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, poderá autuar quem permanecer irregular. Em nota à imprensa, o secretário estadual da Fazenda, Helcio Tokeshi, afirma que é justo que quem usa muito o carro no Estado e, por isso, aumenta o custo de manutenção das ruas e sinalizações, pague o imposto em São Paulo, pois o dinheiro será utilizado em serviços para a cidade.