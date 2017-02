Acidente com ônibus universitário deixa oito mortos no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos oito pessoas mortas e mais de 50 feridos na madrugada desta quinta-feira (16) em Mirante do Paranapanema (a 610 km de São Paulo). O acidente aconteceu por volta da meia-noite quando os coletivos bateram de frente na altura do km 13 da rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), próximo ao município de Teodoro Sampaio e da divisa com o Estado do Paraná. Um dos ônibus levava um grupo de universitários de Presidente Prudente, onde estudavam na Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), para Teodoro Sampaio. A polícia de Mirante informou que o motorista e mais três estudantes morreram no acidente –os nomes não foram divulgados. O outro coletivo leva um grupo de sacoleiros do Paraguai para cidade mineira de Iturama. Segundo a polícia, quatro passageiros morreram. Bombeiros da região foram enviados ao local para socorrer os feridos. A delegacia de Mirante do Paranapanema informou que ainda apura as causas do acidente. Sobre o número de feridos, a delegacia informou que ainda não tem um número final, mas que as vítimas foram levadas a hospitais da região. O Hospital Regional de Presidente Prudente informou que recebeu oito vítimas do acidente, sendo que duas estão em estado grave e as demais apresentam quadro estável, fora de risco. A rodovia chegou a ser totalmente interdita, mas foi liberada parcialmente no começo da manhã. Devido ao acidente, a Unoeste informou que as aulas para todos os cursos de graduação nos períodos da tarde e da noite desta quinta foram suspensas. A instituição disse ainda que presta condolências e solidariedade às famílias dos estudantes. "A Unoeste manifesta seu imenso pesar às famílias dos estudantes envolvidos nesse acidente, aos colegas de cursos, professores e toda a comunidade acadêmica."