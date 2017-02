EUA dispostos a cooperar com Moscou se isso beneficiar interesses americanos

Os Estados Unidos estão dispostos a cooperar com a Rússia se isso beneficiar seus interesses, declarou nesta quinta-feira (16) o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, depois de um primeiro encontro com seu colega russo Serguei Lavrov, paralelamente à reunião do G20 em Bonn. As informações são da Agência France-Presse (AFP).

"Os EUA considerarão trabalhar com a Rússia se encontrarmos áreas de cooperação prática que beneficiem os americanos", declarou Tillerson, que também pediu a Moscou que "respeite os acordos de Minsk sobre a Ucrânia e contribua para uma redução da violência naquele país".