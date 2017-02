Terceiro ataque do EI em Bagdá nesta semana mata ao menos 45 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque com carro-bomba matou ao menos 45 pessoas e deixou cerca de 50 feridos nesta quinta-feira (16) em Bagdá, informou o Ministério do Interior iraquiano. A facção terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em um comunicado na internet. Segundo o porta-voz do ministério, o ataque ocorreu em um bairro no sudoeste da capital iraquiana, em uma área de concessionárias de automóveis. Este é o terceiro ataque da facção na capital iraquiana somente nesta semana. Na terça-feira (14), um carro-bomba deixou quatro mortos. No dia seguinte, um atentado suicida no norte da cidade matou 11 pessoas. Foi também o mais sangrento ataque deste ano em Bagdá, que é alvo quase diário de ações da facção terrorista. O Estado Islâmico vem perdendo território no norte do Iraque, em meio à batalha por Mossul, principal cidade dessa região, onde desde outubro forças apoiadas pelos Estados Unidos tentam expulsar os extremistas.