Rock in Rio Card libera escolha de dias do festival a compradores

(foto: Divulgação)

A partir de 10h desta quinta-feira, 16, até o dia 5 de Abril, quem comprou o Rock in Rio Card poderá escolher a data que quer ir ao festival. A escolha pode ser feita com prioridade para qualquer dia do Rock in Rio até o dia 05 de abril. O processo é simples e online, através da ingresso.com. As pulseiras somente serão disponibilizadas após a conclusão deste processo.



O Novo Rock in Rio Card



Conforme adiantado pela organização do festival, em 2017 os ingressos serão substituídos por pulseiras com tecnologia RFID. Um novo produto, mais moderno e mais seguro. Com esta mudança, alguns ajustes foram feitos no processo do Rock in Rio Card. Quem já garantiu seu lugar no festival com antecedência, deverá escolher em que data deseja ir ao festival antes de receber a pulseira.



Entre 16/02 e 05/04/2017, quem comprou o Rock in Rio Card poderá escolher a data do festival com total prioridade e garantia de disponibilidade para qualquer dia de festival. A organização adianta que até o início de Abril as principais atrações já estarão divulgadas, uma garantia de tranquilidade para quem adquiriu o Card. No dia 06/04 acontecerá a venda oficial de ingressos. A partir daí, quem não tiver escolhido a data de seu Rock in Rio Card, passa a ter o seu lugar na Cidade do Rock sujeito a disponibilidade de cada dia.



Escolha de data é totalmente online e muito simples



O cliente deverá acessar o menu "Rock in Rio" em seu histórico de compras na Ingresso.com. Basta utilizar o mesmo cadastro da compra do Rock in Rio Card.



Depois de escolhida, a data não poderá ser alterada. A pulseira virá gravada com o dia do festival e não será mais válida para ser utilizada em nenhum outro.



Para clientes que compraram mais de um Card, a escolha de cada um deles pode ser feita em momentos diferentes, mas a organização alerta: as pulseiras somente serão disponibilizadas após a escolha da data de todos os Rock in Rio Cards atreladas a um mesmo pedido de compra.



Para quem optou por entrega em domicílio, o envio começará em março de 2017. Para quem escolheu retirar suas pulseiras, elas estarão disponíveis a partir de julho/2017, em local no Rio de Janeiro a ser divulgado em breve pela organização do festival. Mas este prazo está condicionado à escolha da data do festival.



Como foi a venda do Rock in Rio Card



Em Novembro de 2016 120 mil Rock in Rio Cards esgotaram em apenas 1:58h. A venda exclusivamente online foi restrita ao território brasileiro e atendeu os 27 estados. 40% das vendas vieram do Rio de Janeiro, 18% de São Paulo, e 42% dos outros estados.



Os compradores também apoiaram o projeto social Amazonia Live e doaram cerca de 20 mil árvores para o reflorestamento da Amazônia.



Venda oficial de ingressos marcada para 6 de abril

A venda oficial de ingressos para o Rock in Rio 2017 está marcada para o dia 6 de abril, às 19h e também será realizada exclusivamente através de ingresso.com.



A nova Cidade do Rock



O Rock in Rio 2017 será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, em uma nova Cidade do Rock. Esta ocupará parte do Parque Olímpico, com o dobro da área da antiga Cidade do Rock.



Dentre as melhorias, a organização destaca maior facilidade na circulação de público, nas operações de segurança, limpeza, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, além de mais banheiros, posições de atendimento nos bares e áreas de sombra. Os fãs também ganharão muito em termos de facilidade de acesso, com o sistema de transportes que foi testado com sucesso durante os Jogos Olímpicos 2016.



Organização prevê anuncio das atrações até início de abril



Assim como nas edições anteriores, a expectativa da organização do Rock in Rio é que até o início de abril as principais atrações estejam anunciadas.



Até o momento, os headliners de cinco dos sete dias de evento já foram anunciados: Lady Gaga, Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi e Red Hot Chili Peppers. No Palco Mundo também estão confirmadas as bandas 5 Seconds of Summer; Ivete Sangalo; Fergie e Billy Idol. Já para o Palco Sunset, foram divulgados o encontro de Ney Matogrosso + Nação Zumbi, além de CeeLo Green. Em breve novos nomes ganharão destaque.



Confira as datas das atrações já anunciadas para o festival



15 de setembro - 6ª feira

Palco Mundo:

- Lady Gaga (headliner)

- 5 Seconds of Summer

- Ivete Sangalo



16 de setembro - sábado

Palco Mundo:

- Maroon 5 (headliner)

- Fergie



21 de setembro - quinta-feira

Palco Mundo:

- Aerosmith (headliner)

- Billy Idol



22 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo:

- Bon Jovi (headliner)



Palco Sunset:

- Ney Matogrosso + Nação Zumbi