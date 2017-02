Humorista Tirullipa vem a Curitiba em março

(foto: Divulgação)

Após estrondoso sucesso, Tirullipa comemora seus vinte anos de carreira com um grande e inovador espetáculo que reunirá no palco algo que promete relembrar toda sua história, um show para ficar na memória. A apresentação do “Tirullipa Show” acontecerá no domingo, dia 26 de março, na Ópera de Arame, às 20h15. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$50.

"Será uma retrospectiva de tudo o que eu fiz na minha carreira, muitos personagens, muitas histórias e comédias, tudo o que aconteceu até aqui", ressalta o humorista.

Um espetáculo grandioso e completo contendo diversos estilos de humor: stand up comedy, piadas, paródias, causos, imitações, dublagens, música, figurino e muito mais. Indicado para todos os tipos de público o show conta com situação do cotidiano, além das mais engraçadas imitações de diversas personagens, cantores e celebridades.

O humorista aposta na renovação constante de cenas, personagens e textos. Buscando sempre novas ideias, novas paródias e piadas. A riqueza destas ideias. A variedade de estilos, os mil modos de fazer humor sátiro, fazem o espetáculo ter tamanha aceitação por onde passa ampliando o alcance em turnês nacionais e internacionais.

A originalidade, o conteúdo sátiro, as piadas, as paródias e os textos de humor refletem não apenas o nosso cotidiano, como o atual momento econômico e político que o nosso país está. Uma sátira sagaz, irremediavelmente verdadeira sobre os tempos em que vivemos. Um espetáculo muito divertido e criado com carinho. Não é à toa que Tirullipa hoje é conhecido nacionalmente e é um verdadeiro show man.

Serviço – Tirullipa em Curitiba

Data: 26 de março de 2017 (domingo)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 874 - Abranches)

Horário: Abertura dos portões: 19h | Início do espetáculo: 20h15

Ingressos: De R$50 (meia-entrada) até R$190 (inteira), dependendo do setor