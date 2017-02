"Dicionário" de termos jurídicos será lançado em Curitiba nesta quinta

(foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (16/02), a partir das 19h, acontece o lançamento do livro “Facilitador do novo CPC”. O evento será realizado na Livraria Saraiva do Shopping Crystal, localizada na Rua Comendador Araújo, 731, no Batel.

A obra é semelhante a um dicionário de termos jurídicos e, desta forma, torna a busca pelos temas processuais uma tarefa ágil e agradável. São 450 temas subdivididos em 7 mil enunciados.

A publicação foi organizada pelo advogado Luiz Fernando de Queiroz, com prefácio da advogada Melina Fachin, professora adjunta da Universidade Federal do Paraná. Também contou com a participação e avaliação de juristas de renome como: os Desembargadores Jorge de Oliveira Vargas, José Laurindo de Souza Netto, José Maurício Pinto de Almeida, Roberto Portugal Bacellar, Mário Helton Jorge e Joatan Marcos de Carvalho. Os Juízes Flavio Renato Correia de Almeida, Francisco Cardozo Oliveira, Ruy Alves Henriques Filho e Sidnei Beneti também estão entre os colaboradores do livro.

Fazem parte ainda do conselho curador da obra os advogados: Betina Treiger Grupenmacher, Carlos Roberto Tavarnaro, Edgard Katzwinkel Jr, Henrique Brunini Sbardelini, José Affonso Dallegrave Neto, Kleber Cazzaro, Márcia Carla Pereira Ribeiro, Renê Ariel Dotti, Rogéria Dotti, André Peixoto de Souza, Gelson Amaro de Souza, Luiz Rodrigues Wambier e Roberto Senise; os Promotores de Justiça Eduardo Cambi e Mauro Sérgio Rocha.