Biblioteca Pública abre inscrições para oficina de dança

A Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para uma oficina de Dança Contemporânea para adolescentes de 14 a 17 anos. As aulas acontecem entre 5 de abril e 5 de julho, sempre às quartas-feiras, das 10h30 às 12h, no auditório. Os interessados devem enviar um e-mail até o 14 de março para patriciaressureicao@hotmail.com, contendo nome, idade e telefone do interessado. Após a inscrição (gratuita), é necessária a apresentação de um laudo médico que comprove a aptidão do participante.



Ministrado pela professora Patrícia Ressureição, técnica em Arte Dramática pelo Colégio Estadual do Paraná, o curso inclui aulas teóricas (surgimento da dança contemporânea, principais referências) e práticas (exercícios básicos, alongamento, respiração, improviso). No final da oficina, os alunos apresentam uma mostra baseada no que aprenderam.



Segundo Patrícia, as aulas são voltadas para adolescentes com ou sem experiência em dança. "Os objetivo são a formação de grupos e a socialização entre os participantes, além da superação de limites e o desenvolvimento da autoconfiança", explica a professora.



Serviço



Oficina de Dança Contemporânea - BBP



Público: adolescentes de 14 a 17 anos



Duração: de 5 de abril a 5 de julho



Horário: às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 11h30



Local: Auditório Paul Garfunkel da BPP (R. Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba)



Inscrições gratuitas até 14 de março pelo e-mail patriciaressureicao@hotmail.com (contendo nome, idade e telefone)