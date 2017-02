(foto: Divulgação)

Morreu na tarde de quarta-feira (16), aos 73 anos, o músico e compositor Tibério Gaspar. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Tibério Gaspar foi o responsável por compôr músicas que se tornaram clássicas na voz de vários artistas da música popular brasileira, como "Sá Marina", interpretada por Wilson Simonal, e BR-3, por Tony Tornado. Além de amigo próximo de Tim Maia, Tibério também trabalhou na produção de discos e shows.

Tibério estava internado há duas semanas no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após passar mal no camarim do Teatro Glaucio Gill, onde participaria de uma homenagem a Tom Jobim.