Temporada de 'American Horror Story' será sobre eleições dos EUA

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ryan Murphy, diretor de "American Horror Story" afirmou no talk show "What Happens Live With Andy Cohen" que a sétima temporada da série será sobre as eleições norte-americanas de 2016, na qual o republicano Donald Trump foi eleito presidente. "Ainda não tenho um título, mas vamos começar a gravar em junho e será sobre as eleições que nós acabamos de passar. Acho que isso será interessante para várias pessoas", disse Murphy.

O apresentador Andy Cohen perguntou se haverá um personagem para Donald Trump e Murphy se limitou a responder que "talvez". Já em entrevista ao canal "E!", o produtor confirmou que Sarah Paulson e Evan Peters farão parte do elenco, mas não revelou seus personagens. A novidade sobre o novo tema foi uma surpresa para os fãs, já que a série é conhecida por abordar temas sobrenaturais. Em janeiro, "American Horror Story" foi renovada até a nona temporada.