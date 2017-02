Edital seleciona expositores para Feira da Páscoa

(foto: SMCS)

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba está lançando um edital de chamamento público para a Feira Especial de Páscoa. Os interessados deverão fazer as inscrições nos dias 2 e 3 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede do Instituto, na Rua da Glória, 362, Centro Cívico.

A feira será feita nas praças Osório e Santos Andrade e acontecerá entre 31 de março e 15 de abril. Terão espaço expositores de produtos artesanais alusivos à Páscoa, temas turísticos, culinária local, gastronomia, apicultura, entidades assistenciais e programas da Prefeitura de Curitiba. O funcionamento da feira será de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos das 14h às 18h.

Lotes

As inscrições serão feitas para dois lotes, um na Praça Osório e outro na Praça Santos Andrade. Na Praça Osório, serão montadas até 61 barracas, sendo 21 para a Secretaria Municipal de Abastecimento e uma para a Secretaria Municipal de Educação.

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba abre 39 barracas, sendo:

• 5 barracas para comercialização de gastronomia;

• 88 vagas para exposição e comercialização de produtos artesanais alusivos a Páscoa, distribuídas em 22 barracas;

• 16 vagas para comercialização de artesanato culinário, distribuídas em quatro barracas;

• 8 vagas para exposição e comercialização de produtos exclusivamente com temas turísticos de Curitiba e do Estado do Paraná, distribuídas em duas barracas;

• 8 vagas para oficina e comercialização de produtos artesanais, distribuídas em duas barracas;

• 4 quatro vagas para entidades assistenciais cadastradas pela FAS para exposição e comercialização de produtos artesanais alusivos à Páscoa, distribuídas em uma barraca;

• 1 barraca destinada a Associações de Apicultores de Curitiba;

• 1 barraca destinada ao Programa Municipal Empório Metropolitano, para exposição e comercialização de produtos artesanais alusivos à Páscoa;

• 1 barraca destinada ao Instituto Municipal de Turismo.

Na Praça Santos Andrade serão ofertadas 20 barracas, sendo:

• 7 barracas para comercialização de gastronomia;

• 40 vagas para exposição e comercialização de produtos artesanais alusivos à Páscoa, distribuídas em 10 barracas;

• 4 vagas para comercialização de artesanato culinário, distribuídas em uma barraca;

• 4 vagas para entidades assistenciais cadastradas pela FAS para exposição e comercialização de produtos artesanais alusivos à Páscoa, distribuídas em uma barraca;

• 1 barraca destinada ao Instituto Municipal de Turismo.

As barracas destinadas às entidades assistenciais e programas da Prefeitura para a comercialização de artesanato estarão isentas de taxa de utilização.

Quem pode participar

Poderão participar da feira pessoas físicas residentes em Curitiba e Região Metropolitana que cumpram as exigências do edital, bem como entidades assistenciais cadastradas junto à FAS, para comercializar exclusivamente artesanato.

Não podem participar servidores municipais da administração direta e indireta de Curitiba, nem menores de 18 anos. Também não será permitida a inscrição de mais de uma pessoa pertencente a mesma família que resida no mesmo domicílio, independente do produto.

Permissionários inscritos e participantes pela Secretaria Municipal do Abastecimento não poderão se inscrever para as vagas oferecidas pelo Instituto Municipal do Turismo.

Avaliação

O expositor deverá expor e comercializar, obrigatoriamente, produtos iguais aos que foram apresentados e classificados pela equipe de avaliação.

No caso das vagas para alimentação, é preciso apresentar a Licença Sanitária compatível com o ramo de atividade a ser exercida, expedida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ou Região Metropolitana de Curitiba, e o Certificado do Curso de Manipulação de Alimentos do candidato, realizado a menos de dois anos, contados da data de publicação do edital.

No caso do artesanato, para permitir a análise e julgamento, os candidatos deverão apresentar três amostras de seus produtos, participando de no máximo dois grupos de produtos, para a apreciação da Comissão de Avaliação e Vistoria. O material precisa estar devidamente embalado e identificado.

A avaliação dos produtos artesanais para participar da Feira Especial de Páscoa será feita por Comissão de Avaliação, composta por cinco membros, sendo dois representantes do Instituto Municipal de Turismo e três representantes de artesãos.

O resultado será publicado em Edital no dia 10 de março de 2017, no Instituto Municipal de Turismo, localizado na Rua da Glória, 362, Centro Cívico.

Para mais informações consulte o edital.