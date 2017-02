Cruzeiro tem seu melhor início de temporada nos últimos oito anos

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O início de ano do Cruzeiro continua impecável. Com a vitória por 2 a 1 diante do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, o time mineiro chegou ao seu sexto compromisso seguido sem ser derrotado. Com 100% de aproveitamento nos primeiros seis jogos do ano, a equipe já iguala o feito da temporada de 2009. Desde então, o clube nunca alcançou um início tão vitorioso. "Os números são importantes para ratificar com fatos o que a gente está defendendo com palavras. Se os resultados não vêm, as palavras vão perdendo força. Agora elas vão ganhando força, porque os jogadores sentem que o que está sendo falado está surtindo no momento mais importante, que é a hora do jogo. Então os números são importantes, sim, e reforçam tudo aquilo que estamos falando", comentou Mano Menezes após a última vitória. Sem contar a goleada por 8 a 2 no amistoso contra o Brasília, o Cruzeiro já venceu três partidas pelo Campeonato Mineiro, duas pela Primeira Liga e uma pela Copa do Brasil. As primeiras vítimas do time de Mano foram o Villa Nova, o rival Atlético-MG, o Tricordiano, a Chapecoense, o Tupi e agora o Volta Redonda. Há oito anos, os primeiros triunfos saíram em cima de Uberlândia, Social, Villa Nova, Guarani, Atlético-MG e Estudiantes, sendo este último em partida pela Copa Libertadores. Nem nas temporadas do bicampeonato brasileiro, o time mineiro alcançou a atual série de triunfos. Em 2013, a equipe empatou já em seu terceiro compromisso oficial. No ano seguinte, não saiu da igualdade em seu segundo jogo. Somente no ano da Tríplice Coroa, em 2003, o desempenho foi superior, com sete vitórias seguidas. O feito daquele esquadrão da Tríplice Coroa poderá agora ser igualado neste final de semana. No sábado, o próximo encontro de Mano Menezes e companhia será contra a URT, terceira colocada do campeonato estadual. "A vitória por si só já é importante. Sabemos como é difícil vencer lá (em Patos de Minas), é a equipe do interior que está melhor colocada. Já vi jogar e sei que o jogo será difícil. Mas sei também que o Cruzeiro pode fazer um ótimo jogo, pensando na vitória simples primeiro", concluiu o treinador.