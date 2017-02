Grêmio põe centroavante no mercado e descarta reforço caseiro

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Coelho está no Grêmio, mas deverá jogar a temporada de 2017 por outro clube. Mesmo que esteja atrás de atacantes, o time gaúcho pretende negociar o centroavante que atuou pelo Avaí no ano passado. O time catarinense, aliás, é um dos interessados. Com a saída de Lucas Coelho, o Grêmio descarta uma solução caseira e reitera que vai ao mercado atrás de um novo atacante. A contratação de um atacante foi apontada por Renato Gaúcho como prioridade, juntamente com a chegada de um meia para a função de Douglas, fora de combate por seis meses após cirurgia no joelho. Aos 22 anos, Lucas Coelho foi formado na base do Grêmio e teve as primeiras chances como profissional em 2013. Não conseguiu se firmar como opção imediata e já foi emprestado para Goiás e Avaí. Uma nova saída é vista como vital para evolução. O Grêmio pretende, com o empréstimo, dar ritmo, experiência e sequência. Mesmo que seja jogador de área, Lucas Coelho não está nos planos da comissão técnica. A ideia, para disputa da Copa Libertadores, é ter um jogador de maior porte como referência do ataque. Ou, no mínimo, brigando por posição ao lado de Luan, Everton, Pedro Rocha, Miller Bolaños e Jael. O centroavante ex-Joinville, aliás, não é apontado diretamente como o responsável pela saída de Lucas Coelho. A ideia de emprestar novamente o atacante veio antes do acerto com Jael.