Presidente da Urbs admite tarifa técnica de R$ 4,31

Em reunião com 20 dos 38 vereadores, o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto admitiu a possibilidade da tarifa técnica do transporte coletivo de Curitiba chegar a R$ 4,31; disse que busca uma “solução amigável” para renovar a frota; que se o Tribunal de Contas do Estado não reconsiderar a suspensão do aumento, vai judicializar a questão; que há estudos para reduzir cobradores, alterar as gratuidades e mudar o cartão transporte para crédito em dinheiro, em vez de número de passagens. A reunião, coordenada por Paulo Rink (PP), presidente da Comissão de Serviço Público, durou duas horas e foi realizada na sala da presidência na tarde de ontem.

Para ler a matéria completa acese o blog Política em Debate