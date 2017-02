Inscrições para cursos de línguas do Celin da UFPR começam na terça-feira

O Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR (Celin) abre inscrições para seus cursos extensivos no próximo dia 21 de fevereiro. As aulas iniciam a partir do dia 10 de março e vão até o início de julho.

São ofertados mais de 20 cursos diferentes, entre eles: Alemão, Árabe, Chinês, Coreano, Espanhol, Esperanto, Francês, Grego, Hebraico, Holandês, Inglês, Italiano, Japonês, Latim, Leitura e Produção de Textos, Nórdico Antigo, Polonês, Russo e Ucraniano.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Informatizado Celin.

Alunos que queiram ingressar no Celin em níveis mais avançados precisam marcar com antecedência um teste de nivelamento. Clique aqui para mais informações sobre o teste de nivelamento.

Mais informações podem ser encontradas no site do Celin.

Clique aqui para ver a relação dos cursos e dias da semana.