Senado dos EUA iniciará em março audiência de indicado à Suprema Corte

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Justiça do Senado iniciará a audiência de confirmação do juiz indicado à Suprema Corte Neil Gorsuch no dia 20 de março.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16) pelo líder da comissão, o republicano Chuck Grassley, após reunião com o principal nome democrata do comitê, Dianne Feinstein. Grassley disse ainda que espera que o processo de audiências dure de três a quatro dias.

Os questionamentos dirigidos a Gorsuch, indicado pelo presidente Donald Trump em janeiro, terão início no dia 21. As audiências são o primeiro passo do processo de confirmação, que os republicanos esperam completar em abril. A comissão decide se aprova Gorsuch, e depois a decisão vai ao plenário do Senado. Ainda não está claro se os republicanos conseguirão votos democratas suficientes para aprovar o juiz conservador.

A oposição democrata deve manobrar para atrasar a pauta de votação, o que fará com que os republicanos precisem de ao menos 60 dos 100 senadores -e não a maioria simples de 51. Hoje, há 52 senadores republicanos, 46 democratas e dois independentes, que costumam seguir os democratas.