Homem suspeito de assassinar jovem na RMC é preso

(foto: Polícia Civil)

Um latrocínio brutal foi esclarecido pela Polícia Civil de Fazenda Rio Grande após a identificação e prisão de um homem de 23 anos, suspeito do crime. O jovem foi localizado pela polícia na noite de quarta-feira (15), em uma feira cultural que acontece na região central do município.



As investigações iniciaram depois que a equipe policial foi notificada sobre o crime que vitimou Roger Cristopher da Silva Terto, 18 anos, encontrado morto no bairro Nações, com diversas lesões na região do crânio. De acordo com investigações, a causa da morte se deu por asfixia mecânica.

