Emilly pula na piscina com microfone e casa é punida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gêmea Emilly decidiu dar um mergulho na piscina do "BBB" na tarde desta quinta-feira (16), mas esqueceu de tirar seu microfone antes de entrar na água. Ela logo tentou disfarçar, secando o aparelho com uma toalha na borda da piscina. Mas a produção do programa foi mais rápida e decidiu punir todos os participantes pelo erro de Emilly. Por tempo indeterminado, a piscina da casa está interditada. Em conversa com os colegas de confinamento, Emilly disse que não percebeu que estava com o aparelho. "Eu nem sinto mais o microfone, durmo com ele. Eu nem percebo mais", comentou. Vivian concordou: "Faz parte do nosso corpo". A sister Elis não gostou da punição e disparou na cozinha: "Todo mundo estava hoje com vontade de curtir uma piscininha, né?". Para amenizar a situação, a aposentada Ieda disse que não gosta tanto da piscina e recebeu o apoio de Roberta. "Vamos curtir o chuveiro, gente", disse a estudante.