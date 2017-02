Veja a programação do carnaval 2017 de Curitiba

(foto: SMCS)

A festa de Carnaval da Cidade acontece dia 25 de fevereiro, com os tradicionais Desfile das Escolas de Samba do carnaval curitibano, na Avenida Marechal Deodoro, entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto. Os festejos começam às 15h com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo.

Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade.

As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20h. Pelo Grupo Especial desfilam Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso as escolas Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e Os Internautas.

Além dos desfiles haverá bailes populares no Portal do Futuro Bairro Novo, nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira, das 15h às 19h (infantil) e das 20h à meia-noite (adulto).



Serviço:

25 de fevereiro (sábado)

Baile Infantil Curitibinha – 15 às 18h

Desfile dos Blocos Carnavalescos – 18h30 às 20h45

Desfile das Escolas de Samba De Acesso – 20h45 às 23h20

Desfile das Escolas do Grupo Especial – 23h20 às 3h40

Local: Marechal Deodoro (entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto)

Ingresso: gratuito

27 e 28 de fevereiro (segunda e terça)

Bailes de Carnaval a Regional Bairro Novo

Infantil – 15h às 19h

Adulto – 20h às 24h

Local: Ginásio de Esportes do Portal do Futuro Bairro Novo (Rua Ourizona, 1681, Bairro Novo)

Ingresso: gratuito