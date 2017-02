Luis Fabiano rescinde contrato com time da China

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luis Fabiano rescindiu o contrato com o Tianjin Quanjian. O acordo foi anunciado pela assessoria de imprensa do jogador. Agora, o jogador é aguardado no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco, que deverá ser de duas temporadas. Fabuloso havia renovado automaticamente o vínculo com os chineses até o fim de 2017, mas possuía um acordo verbal com o Tianjin para a ruptura. Apesar de já ter assinado sua rescisão, o atacante segue em Tianjin e deverá voltar ao Brasil apenas nos próximos dias. Pelo clube chinês, Luis Fabiano jogou 29 partidas e marcou 23 gols. Ele foi campeão da China League One, sendo artilheiro e melhor jogador do campeonato.